بالصور.. انهيار جزئي بعقار يثير ذعر الأهالي بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت منطقة حي المنشية في مدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأحد، سقوط أجزاء خرسانية من طابق منزل ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالخوف والذعر.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ تلقى إخطارًا من العميد هشام الأمير، مأمور قسم شرطة بندر دسوق يفيد بتلقي القسم بلاغًا من أهالي بسقوط أجزاء من عقار كائن بحي المنشية دائرة القسم، ووجود حالة من الخوف والذعر بين المواطنين.

انتقل اللواء هيثم غنيم، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة شرطة دسوق، رفقة مأمور القسم العميد هشام الأمير، والمقدم إبراهيم نصار، نائب مأمور القسم، وعبدالسلام حجازي، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، وقوة من رجال قسم شرطة بندر دسوق، ومجلس المدينة، وسيارة من الحماية المدنية إلى مكان الواقعة محل البلاغ.

وبالفحص تبين أن العقار ملك ورثة صلاح عبدالله إبراهيم عبدالله عنهم فتحي صلاح إبراهيم، فيما جرى فرض كردون أمني حول العقار، وإخلاء السكان منه عقب المعاينة التي أثبتت سقوط أجزاء من الطابق الرابع.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.