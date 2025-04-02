5 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق الجيش في نطاق محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي، على طريق الجيش بالقرب من نفق سنور، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة "أحمد.م.س"، 35 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وكدمة بفروة الرأس، و نجله " محمد"، عامين، كدمات وسحجات متفرقة، و "نجاح.ف.ع"، 65 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و نجلته " ياسمين"، 29 عامًا، كدمات متفرقة، و "فتحية.م.ح"، 55 عامًا، كدمة في الجبهة، وأسفل العين اليمنى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.