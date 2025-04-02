بين الحياة والموت.. كيف أنقذ شباب سوهاج شابًا من بين الصخور بعد 11 ساعة؟ - فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عندما تكون التضحية عنوانًا، والبطولة واقعًا ملموسًا، يصبح المستحيل ممكنًا، وفي واحدة من أروع مشاهد الشجاعة والتكاتف، خاطر شباب نجع الشيخ حمد بأرواحهم لإنقاذ حياة شاب عالق بين الصخور على ارتفاع حوالي 300 متر، بعد أن ظل محاصرًا لعدة ساعات في ظروف بالغة الصعوبة، بينما فقد صديقه حياته، خلال رحلة ضمن احتفالهم بعيد الفطر، لالتقاط عدد من الصور التذكارية وسط الطبيعة.

ولم يكن الوصول إلى الشاب العالق وسط شق صخري يبلغ عمقه حوالي 40 مترًا، مهمة سهلة؛ فالطبيعة الجبلية الوعرة والرياح العاتية جعلت المهمة أشبه بمغامرة خطرة قد تنتهي بسقوط أحد المنقذين في أي لحظة، لكن شباب الشيخ حمد لم يترددوا لحظة، وبقلوب لا تعرف الخوف، تسلقوا الصخور، متجاوزين كل العقبات لإنقاذه.

وبإصرار وعزيمة تصدى هؤلاء الأبطال للموقف بكل ما أوتوا من قوة، وكان من بينهم محمد أحمد علي الشاطر 26 عامًا، محمد محمود أحمد الفروة 50 عامًا، بكري محمد أمين المصري 34 عامًا، خلف حسن محمد كمال الدين 56 عامًا، شريف نصر الدين محمد 34 عامًا، محمود السيد محمود إبراهيم 35 عامًا، صالح نصر الدين محمد 27 عامًا، صلاح السيد محمود أحمد الفروة 27 عامًا، شريف أشرف صبحي 24 عامًا، محمود صلاح محمود عمران 21 عامًا.

وسط الظلام وصعوبة التنفس بين الصخور الضيقة، استخدم أبطال نجع الشيخ حمد الحبال، وتسلقوا الصخور بأيديهم وأرجلهم العارية دون نعال، للوصول إلى الشاب المحتجز في شق صخري، حيث لم يكن الخطر وحده عائقًا، بل الإرهاق والرياح الشديدة التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية، لكن عزيمتهم لم تهتز، حتى تمكنوا أخيرًا من الوصول إليه وسحبه إلى بر الأمان واستخراجه بعد حوالي 11 ساعة من محاولات قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج حتى وصل شباب نجع الشيخ حمد وتمكنوا من استخراجه على قيد الحياة.

وبعد إنقاذ الشاب علت زغاريد السيدات والفتيات اللاتي وصلن تحت سفح الجبل ضمن مئات الاشخاص غالبيتهم من أهالي نجع الشيخ حمد، كما ارتفعت تكبيرات وتهليلات الشباب والرجال.

البداية كانت بتلقي اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بسقوط شخص من أعلى الجبل دائرة مركز شرطة سوهاج وتعلق آخر بين الصخور بذات الناحية.

تبين مصرع "خالد. ع" شاب في العقد الثالث من العمر متأثرًا بإصابته بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد عقب سقوطه من أعلى الجبل؛ بسبب شدة الرياح، وتعلق شاب آخر في نفس العمر على قيد الحياة في تجويف صخري أعلى الجبل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.