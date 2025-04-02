بعد 11 ساعة.. إنقاذ شاب علق بين الصخور ومصرع آخر بسوهاج- صور



سوهاج- عمار عبدالواحد:

نجحت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية في سوهاج، من خلال التعاون مع 3 شباب من أهالي نجع الشيخ حمد، في إنقاذ حياة شاب علق بين الصخور على بعد حوالي 300 مترا من سطح الأرض بالجبل الغربي، بينما سقط صديقه من أعلى سطح الجبل على الأرض، بسبب العاصفة التي شهدتها البلاد عصر الثلاثاء.

استمرت عمليات محاولة إنقاذ الشاب العالق بين الصخور قرابة الـ11 ساعة، وفي النهاية كلل المجهود بالنجاح بعد معاونة ومساعدة كلا من: "محمد أحمد علي، محمد محمود أحمد، بكري محمد أمين"، حتى تم استخراج الشاب على قيد الحياة.

كشفت التحريات الأولية، أن الشخص المشار إليه الذي كان عالقًا بين الصخور وصديقه الذي كان رفقته ولقي مصرعه عقب سقوطه من أعلى الجبل بسبب شدة الرياح من قرية الرويهب دائرة مركز شرطة المنشاة جنوبي محافظة سوهاج، وخرجا في نزة خلوية لالتقاط عددا من الصور التذكارية، إلا أن عدم خبرتهما بالطبيعة الجبلية للمنطقة عرضتهم للمخاطر.

وتجمع المئات من الأهالي تحت سفح الجبل لمحاولة مساعدة قوات الحماية المدنية في استخراج الشاب العالق بين الصخور، حتى نجحت القوات بمساعدة 3 أبناء عمومة يسكنون بالقرب من تلك المنطقة الجبلية في استخراج الشخص العالق بين الصخور على قيد الحياة، وتم نقله بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا، من شرطة النجدة، يفيد بسقوط شخص من أعلى الجبل دائرة مركز شرطة سوهاج وتعلق آخر بين الصخور بذات الناحية.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، إذ تبين مصرع "خالد. ع"، في العقد الثالث من العمر متأثرًا بإصابته بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد عقب سقوطه من أعلى الجبل؛ بسبب شدة الرياح، وتعلق شاب آخر في نفس العمر على قيد الحياة في تجويف صخري أعلى الجبل.

وكثفت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج جهودها لاستخراج الشاب من بين الصخور على قيد الحياة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.