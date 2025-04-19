محافظ بني سويف يشهد قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم صلاة قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية مدينة ببا، وكان في الاستقبال نيافة الأنبا "اسطفانوس" أسقف ببا وتوابعها على رأس لفيف من الآباء والكهنة، والقساوسة، والشماسة،

جاء ذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء أسامة جمعة مدير الأمن، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي مركز ببا.

و تناول الأنبا إسطفانوس في عظته شرح وتوضيح قيمة الرجاء والتي من أجلها وبسببها يتحمل الإنسان الضيق، والاحتياج والألم والمرض، مشيرا إلى أن الإنسان عندما كان مرتبطا بالله، وناكرا لذاته كان في أمان وسلام ومحبة وسعادة، ولكن عندما تمركز حول ذاته وانفصل عن معية الله صار مُحبا لنفسه، وأفرط في العطف والتعاطف حول الأنا وذاته الشخصية، مبينا أن العلاج الوحيد والنجاة من ذلك لا يكون إلا بالرجوع إلى الله لكي يفوز بالسعادة الأبدية.

وهنأ المحافظ الحاضرين بتلك المناسبة، متمنيا أن يكون عيد فرحة على كافة أبناء الشعب المصري العظيم، وأن يُنعم المولى عز وجل على وطننا بمزيد من الأمن، والأمان، والرخاء والاستقرار.