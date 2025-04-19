محافظ الإسماعيلية يطوف كنائس المحافظة مهنئًا بعيد القيامة -صور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قام اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بجولة لزيارة عدد من كنائس المحافظة لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس المنطقة الأزهرية، وعدد من مشايخ الأزهر والأوقاف، وقيادات تنفيذية وأمنية وشعبية، بالإضافة لوفد من جامعة قناة السويس.

بدأت الجولة بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي “مطرانية الأقباط الأرثوذكس” بحي الشيخ زايد، حيث قدم المحافظ التهنئة للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وتوابعها.

ثم توجه إلى الكنيسة الكاثوليكية “الفرنساوي” بحي أول الإسماعيلية، حيث قدّم التهنئة لنيافة الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية وتوابعها.

واختتم المحافظ جولته بزيارة الكنيسة الإنجيلية بحي أول الإسماعيلية، مقدماً التهنئة للدكتور أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعها.

وفي كلمته خلال الزيارات، أكد اللواء أكرم محمد جلال أن المصريين نسيج وطني واحد، تتجسد وحدته في مثل هذه المناسبات التي يحتفل فيها الجميع بالأعياد سويًا دون تفرقة.

وهنأ المحافظ جميع مواطني الإسماعيلية بعيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعم الخير والسلام ربوع مصر، وأن تستمر مسيرة البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.