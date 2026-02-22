إعلان

رئيس جامعة القاهرة يوجه عميدة الإعلام الجديدة بالتعاون البناء

كتب : عمر صبري

10:05 م 22/02/2026

الدكتورة وسام نصر

كتب- عمر صبري:
أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة وسام نصر عميدًا لكلية الإعلام لمدة ثلاث سنوات.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة وسام نصر على ثقة القيادة السياسية، مشيدًا بمسيرتها الأكاديمية والمهنية وخبراتها في المجال الإعلامي، موجهًا بضرورة العمل بروح الفريق، والسعي إلى تطوير الكلية والنهوض بها على المستويات التعليمية والإدارية والبحثية، في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة، وبما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وشدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، على أهمية الارتقاء بكافة قطاعات الكلية، والتوسع في عقد برامج علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات مرموقة ذات تصنيف دولي متقدم، والعمل وفقًا لأفضل المعايير الأكاديمية العالمية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم التميز والإبداع لدى الطلاب، إلى جانب تعزيز مساهمة الكلية في المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة وضع رؤية مستقبلية شاملة تواكب تطلعات الجامعة، وتُسهم في تحقيق جودة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة وسام نصر، عن اعتزازها بثقة القيادة السياسية وقيادة الجامعة، مؤكدًة التزامها الكامل بتنفيذ استراتيجية الجامعة وتوجيهاتها، والعمل بروح الفريق والقيادة المؤسسية مع منتسبي الكلية، لتحقيق أهداف الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية.

وسام نصر جامعة القاهرة عميد كلية الإعلام محمد سامي عبدالصادق

