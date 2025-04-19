محافظ الأقصر يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

الأقصر- محمد محروس:

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، استعدادًا لاستقبال عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومناسبة للمواطنين خلال فترة الاحتفالات.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الإنارة في محيط الكنائس والطرق المؤدية إليها، إلى جانب تطوير وصيانة الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين.

وفي السياق ذاته، وجه عمارة بالتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المروري في الميادين والمواقف العامة لضمان السيولة المرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع الحماية المدنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع أي طوارئ محتملة.

كما أكد على أهمية التعاون مع مديرية التموين لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية عبر المنافذ المنتشرة في أنحاء المحافظة، مع تنفيذ حملات رقابية يومية على المحال والأسواق لمراجعة صلاحية المعروض وضبط المخالفات.

وفيما يخص القطاع الصحي، كلف المحافظ هيئة الرعاية الصحية ومديرية الصحة بزيادة أعداد الأطباء في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، والتأكد من توافر الأمصال واللقاحات في الوحدات الصحية خلال أيام الإجازة.

وشدد عمارة على استمرار المتابعة الميدانية طوال فترة الإجازات لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وأخرى فرعية بجميع المراكز والمدن لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

واختتم محافظ الأقصر بتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، وللأخوة الأقباط بوجه خاص، بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، متمنيًا للجميع أعيادًا سعيدة وآمنة.