صلى الجمعة في مسجد جده.. الملك أحمد فؤاد الثاني يزور سيوة -صور

محافظات - مصراوي:

استقبلت واحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، الملك أحمد فؤاد الثاني، نجل الملك فاروق الأول، وسط حفاوة بالغة من الأهالي والمسؤولين.

بدأت الزيارة بصلاة الجمعة في المسجد الكبير، الذي وضع جده الملك فؤاد الأول حجر أساسه، مما أضفى على اللحظة بعدًا تاريخيًا مميزًا.

استقبل رئيس مركز ومدينة سيوة، وبحضور قيادات الواحة، الملك أحمد فؤاد الثاني، وأعرب عن سعادته بزيارته، مستعرضًا أهم المعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها سيوة، ومؤكدًا على أهمية موقعها الجغرافي الذي يجعلها وجهة سياحية عالمية فريدة، خاصة في مجالات السياحة البيئية والعلاجية.

الملك أحمد فؤاد الثاني، من جانبه، عبر عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأشاد بجهود الدولة المصرية في تطوير سيوة، وأبدى إعجابه الشديد بالتراث السيوي وعادات وتقاليد أهلها، ووعد بتكرار الزيارة قريبًا.

وشملت زيارة الملك تفقد بحيرات الملح، ومن المقرر أن يستكمل جولته في المواقع الأثرية والسياحية الأخرى خلال الأيام المقبلة.

وتكتسب هذه الزيارة رمزية خاصة، حيث تعيد للأذهان زيارة الملك فاروق عام 1927، أثناء إشرافه على ترميم المسجد الكبير، مما يجعلها لحظة تاريخية في ذاكرة سيوة.