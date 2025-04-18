إغلاق 6 فروع لـ "بلبن" خلال حملة مكبرة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة، بمحافظة البحيرة ، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين، وجهاز حماية المستهلك ، والوحدات المحلية، حملة رقابية مشتركة على محال السلع الغذائية.

أسفرت الحملة عن إغلاق 6 فروع لمحال تحمل الاسم التجاري "بلبن" بمدن دمنهور، وكفر الدوار، وإيتاي البارود، وكوم حمادة، وبدر والدلنجات، لعدم توافر الاشتراطات اللازمة، وإدارتها بدون تراخيص.

حررت المحاضر اللازمة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كانت محافظةالجيزة، أصدرت أمس الأربعاء، قرارًا بغلق 12 منشأة لبيع منتجات الألبان والحلويات تابعة لسلسلتَي محلات "بلبن" و"بلين" بأحياء العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة والوراق وإمبابة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومركزَي الحوامدية والبدرشين.