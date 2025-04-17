تناولوا شعيرية سريعة التحضير.. تسمم ربة منزل وطفليها بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيبت ربة منزل وأطفالها بحالة إعياء شديد وتسمم عقب تناولهم وجبة شعيرية سريعة التحضير، بساحل مدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة بتسمم ربة منزل وأطفالها دائرة قسم شرطة طهطا.

تبين إصابة كل من حنان خلف 29 سنة ربة منزل، وأطفالها إياد حازم 7 سنوات، وشقيقته كارما 6 سنوات، يقيمون في حارة العنان بساحل طهطا.

جرى نقل المصابين لمستشفى طهطا العام وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وتبين أنهم أصيبوا بحالة الإعياء الشديد عقب تناولهم وجبة شعيرية سريعة التحضير.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.