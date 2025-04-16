إعلان

جثة و3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

11:59 م الأربعاء 16 أبريل 2025

حادث انقلاب سيارة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا-جمال محمد:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، مساء اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز أبو قرقاص، وأسفر عن حالة وفاة وعدد من المصابين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة ملاكي مديرية أمن المنيا مستشفى ملوي التخصصي النيابة العامة مركز أبو قرقاص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة