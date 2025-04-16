جثة و3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، مساء اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز أبو قرقاص، وأسفر عن حالة وفاة وعدد من المصابين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.