"تنفيذي الوادي الجديد" يحظر التعامل على الأراضي الزراعية الجديدة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، واللواء علي عاصي، مساعد مدير الأمن بالمحافظة، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

أكد المحافظ في كلمته الافتتاحية على أهمية الاستماع لمشاكل المواطنين، مشددًا على ضرورة العمل بروح التعاون لتوجيه الجهود نحو النهوض بالمشروعات الحيوية وتحسين جودة الحياة، من خلال تطبيق الإجراءات والقرارات المناسبة.

كما قرر المجلس التنفيذي اعتبارًا من 16 أبريل الجاري، حظر التعامل بكافة أنواع الصور على الأراضي الزراعية الجديدة بمراكز المحافظة، باستثناء التعامل بمبادرة الدولار وأراضي منطقة بحيرة باريس، لحين الانتهاء من تحديث البيانات ومراجعة الموقف التنفيذي لجميع المشاريع الزراعية الحالية.

كما تناول الاجتماع عرض موقف مبادرة "حقك بالميزان" والتأكيد على أهمية استمرار تطبيقها بالمخابز، مع تعميم المبادرة لتشمل مخابز الرغيف المحسن والسياحي، حيث شدد المحافظ على أهمية توافر الموازين الجديدة، وبحث إمكانية إشراك المتطوعين في تعميم المبادرة بجميع المراكز بما يتلائم وتعزيز دور المجتمع المحلي.

وفى سياق متصل، وجه المحافظ بضرورة الإسراع في تجهيز مقر التأمين الصحي الجديد شمال مدينة الفرافرة، مع دراسة تسكين كوادر إدارية مؤهلة للعمل بفرعي التأمين الصحي الجديدين بمركزَي بلاط وباريس، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وحول جهود تحسين البنية التحتية وخدمات المرافق، ناقش المجلس التنفيذي وضع خطة عاجلة لحل مشكلة الصرف الصحي بقرية الهنداو، والتي تتضمن إنشاء محطة صرف صحي جديدة خلال الفترة المقبلة.