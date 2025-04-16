بالصور- صوامع المنيا تستقبل 1726 طناً من القمح مع انطلاق موسم حصاد 2025

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى اليوم الأربعاء، 1726 طناً و291 كيلو جراماً من محصول القمح المحلي، منذ بدء موسم التوريد لعام 2025، وذلك من خلال 42 موقع استلام موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية الالتزام التام بكافة القواعد المنظمة لعملية التوريد، تنفيذاً لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي الوطني، موجهاً مديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة انتظام واستقرار عملية التوريد، مع إزالة أي معوقات قد تواجه المزارعين أو الجهات القائمة على الاستلام.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية لأعمال لجان الفرز والاستلام، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم كافة الجهات المعنية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، لضمان تحقيق المستهدف من التوريد في الوقت المحدد، وعدم السماح بأي تهاون أو تقصير.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت يوم الأحد الموافق 13 أبريل الجاري، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام على مستوى المحافظة تبلغ 212 ألفاً و972 فداناً.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجان متخصصة تضم ممثلين من مديريات التموين والزراعة والجهات الرقابية المختصة، وذلك لفحص الأقماح الموردة والتأكد من جودتها وصلاحيتها، مؤكداً متابعة التقارير اليومية الواردة من المواقع لضمان انسيابية عمليات التوريد ومتابعة نسب الإنجاز بشكل مستمر.