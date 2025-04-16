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بالصور- انفجار أسطوانة بوتاجاز يتسبب في انهيار وتصدع 4 منازل بأسيوط

01:56 م الأربعاء 16 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    انفجار أسطوانة بوتاجاز يتسبب في انهيار وتصدع 4 منازل بأسيوط
  • عرض 5 صورة
    انفجار أسطوانة بوتاجاز يتسبب في انهيار وتصدع 4 منازل بأسيوط
  • عرض 5 صورة
    انفجار أسطوانة بوتاجاز يتسبب في انهيار وتصدع 4 منازل بأسيوط
  • عرض 5 صورة
    انفجار أسطوانة بوتاجاز يتسبب في انهيار وتصدع 4 منازل بأسيوط
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أسيوط - محمود عجمي:

أصيب شخصان بجروح إثر انهيار منزل وتصدع 3 أخرى نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، اليوم الأربعاء، في منطقة الوليدية بحي شرق أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز.

أسفر الحادث عن انهيار منزل وتصدع ثلاثة منازل أخرى، بالإضافة إلى إصابة شخصين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم، فرق الإسعاف، قوات الحماية المدنية والإطفاء، والدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس حي شرق مدينة أسيوط. وأظهرت المعاينة والفحص انهيار منزل وتصدع ثلاثة منازل أخرى بشارع الشيخ مغيت المتفرع من شارع الخطبة بمنطقة الوليدية، مما أسفر عن إصابة شخصين.

فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المنطقة وأخلت المنازل المتصدعة من السكان لضمان سلامتهم.

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أسيوط مديرية أمن أسيوط انفجار أسطوانة
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