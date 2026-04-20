أعلنت غرفة شركات السياحة تفاصيل قائمة الطعام المخصصة للحجاج الاقتصادي خلال موسم الحج لعام 2026، وذلك ضمن الاستعدادات التنفيذية المبكرة لموسم حج 1447 هـ، وحرصًا على توفير خدمات إعاشة مناسبة لضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة.

وأوضحت الغرفة، بحسب منشور لها، حصل "مصراوي"، على نسخة منه، أن إعداد قائمة الوجبات جاء في إطار التعاون مع شركة الراجحي التجارية للخدمات المساندة، بهدف ضمان الجاهزية الكاملة قبل بدء الموسم، وتقديم خدمات غذائية منظمة للحجاج الاقتصادي بما يحقق مستوى مناسبًا من الجودة طوال فترة أداء المناسك.

وتشمل قائمة الطعام الوجبات المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة بعرفات ومنى ومزدلفة، وفق برنامج الحج الاقتصادي والبري، مع مراعاة توفير وجبات متنوعة تلبي احتياجات الحجاج خلال أيام المناسك.

كما أشارت غرفة شركات السياحة، إلى أن الإعلان عن قائمة الطعام يأتي ضمن خطة شاملة لتنظيم خدمات الحج السياحي، وتحسين مستوى الإعاشة المقدمة للحجاج الاقتصادي، بما يضمن توفير وجبات مناسبة خلال التواجد في المخيمات بالمشاعر المقدسة.

وأكدت الغرفة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج المصريين، وتحقيق أفضل تنظيم ممكن خلال موسم الحج، مع متابعة تنفيذ برامج الإعاشة وفق المعايير المتفق عليها مع الجهات المنظمة.

قائمة طعام الحجاج الاقتصادي 2026