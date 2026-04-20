وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في عُمان وباكستان وتركيا التطورات الإقليمية

كتب : مصراوي

11:28 م 20/04/2026

الدكتور بدر عبدالعاطي

القاهرة (أ ش أ)

جرت اتصالات هاتفية، مساء اليوم الأثنين، بين الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد البوسعيدي، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والمساعي المبذولة لاحتواء التوتر بالمنطقة.

شهدت الاتصالات تبادل الرؤى والتقييمات حول مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لضمان إنجاح المسار الدبلوماسي.

وأكد وزير الخارجية في هذا الصدد على أن دفع عملية التفاوض يمثل ركيزة أساسية للتوصل إلى تفاهمات ملموسة تضمن تثبيت وقف إطلاق النار وخفض حدة التصعيد وإنهاء الحرب، حيث توافقت الرؤى على أن الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات وتجنيب الإقليم مخاطر مزيد من عدم الاستقرار.

محادثات باكستان مفاوضات إيران وأمريكا إيران وأمريكا حرب إيران الشرق الأوسط

