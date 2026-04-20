شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية حملة موسعة استهدفت المرور على المخابز والأنشطة التجارية بمختلف مراكز المحافظة.

وأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح. نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والمخابز وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه

أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتصرفه في نحو نصف طن من الدقيق البلدي المدعم، بهدف بيعه في السوق السوداء والاستيلاء على المال العام بالمخالفة للقانون.

مصادرة سلع منتهية الصلاحية

كما تمكنت الحملة من ضبط 125 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق، بما يمثل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين.

تحرير 240 مخالفة تموينية

وفي سياق متصل، أوضح سامح شبل، مدير عام مديرية التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 240 مخالفة تموينية متنوعة بين المخابز والأسواق والبدالين التموينيين ومستودعات الغاز.

مخالفات بالمخابز والأسواق

شملت المخالفات تحرير 30 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، و5 محاضر لعدم وجود لوحة تشغيل، و16 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و25 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و7 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف.

وفي الأسواق تم تحرير 50 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و33 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و15 محضرًا لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و11 محضرًا لعدم الإعلان عن المخازن، و5 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، و24 محضر تشغيل عمالة بدون شهادة صحية.

مخالفات التموين والغاز

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، و4 محاضر لعدم إمساك سجل زيارات، و4 محاضر توقف بدال تمويني.

وفي مستودعات الغاز تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار على سيارات توزيع البوتاجاز.

دعوة للإبلاغ عن المخالفات

ودعت مديرية التموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام المخصصة: مباحث التموين (3911010)، غرفة العمليات (3107202)، والخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).