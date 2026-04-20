شهدت منطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، اليوم، تمثيل المتهم "أ. أ" لجريمة مقتل صديقه صاحب فرن بشارع بوالينو، بعد أن أقدم على طعنه بسكين، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين موقع الحادث ومنع أي تجمعات أثناء إعادة تصوير الواقعة.

ويأتي ذلك عقب تسليم المتهم نفسه إلى الأجهزة الأمنية، وإدلائه باعترافات تفصيلية حول الواقعة، موضحًا أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين المجني عليه تطورت إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته.

تمثيل الجريمة تحت حراسة أمنية مشددة

أجرت جهات التحقيق معاينة تصويرية لموقع الحادث، حيث قام المتهم بمحاكاة كيفية ارتكاب الجريمة في شارع بوالينو بمنطقة محرم بك، وسط انتشار أمني مكثف لتأمين المكان وتنظيم حركة المواطنين.

وخلال التمثيل، أعاد المتهم تصوير لحظة استخدام السلاح الأبيض وتوجيه الطعنة للمجني عليه، قبل أن يغادر المكان، وفق ما جاء في اعترافاته الأولية أمام جهات التحقيق.

تحريات النيابة ودوافع الجريمة

كشفت التحقيقات الأولية عن وجود خلافات مالية سابقة بين المتهم والمجني عليه، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق الدافع الرئيسي وراء ارتكاب الواقعة.

كما قررت النيابة العامة استعجال تقرير الطب الشرعي، إلى جانب طلب تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات النزاع بين الطرفين.

تفاصيل البلاغ وبداية الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول "وليد. م"، صاحب فرن بمنطقة محرم بك، مصابًا بجرح طعني نافذ في الصدر من الجهة اليسرى، وتوفي متأثرًا بإصابته فور وصوله.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم هو صديق المجني عليه، وأن خلافًا نشب بينهما داخل نطاق العمل تطور سريعًا إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته وسدد طعنة أودت بحياة المجني عليه، قبل أن يفر هاربًا ثم يسلم نفسه لاحقًا للشرطة.

وتواصل جهات التحقيق استكمال سماع أقوال شهود العيان الذين كانوا متواجدين في محيط الفرن وقت وقوع الحادث، للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة.