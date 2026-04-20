فاتن عزازي تلتقي محافظ المنيا.. وتبحث تعاون الديوان العام مع المعاهد القومية

كتب- علي عبد الودود:

09:44 م 20/04/2026

محافظ المنيا يستقبل فاتن عزازي رئيس المعاهد القومي

استقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، د.فاتن عزازي، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية والمدير التنفيذي، بمقر الديوان العام.

إزالة المعوقات أمام مدارس القوميات

وناقشت د.فاتن عزاي مع محافظ المنيا، مجموعة من المقترحات التي تصب في صالح خدمة المجتمع التي توفرها مدارس القوميات، إلى جانب ما طرحته بشأن إزالة بعض الصعوبات التي تواجه مدرسة المنيا القومية.

توافق الجانبين

وخلال اللقاء بين د.فاتن عزازي واللواء عماد كدواني، جرى التوافق بين الجانبين على التوصل إلى حلول لجميع المشاكل التي تواجه مدرسة المنيا القومية التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية.

فاتن عزازي تشيد بتعاون المحافظ

من جانبها أشادت د.فاتن عزازي رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية بالتعاون الكبير والترحيب والدعم الذي وجدته من اللواء كدواني محافظ المنيا والذي يصب في صالح النهوض بالعملية التعليمية.

محافظ المنيا يثني على دور القوميات

من جانبه أثنى محافظ المنيا على الدور التربوي والتعليمي الذي تلعبه مدارس الجمعية العامة للمعاهد القومية برئاسة د.فاتن عزازي، وفي التربية السليمة للنشء، والمستوى المتميز الذي يظهر به طلاب هذه المدارس، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين سوف يستمر وسيكون له نتائج حقيقية ناجحة وملموسة خلال الفترة المقبلة.

