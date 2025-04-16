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بالصور- بدء تطوير حديقة الأندلس بإدفو بتكلفة 13 مليون جنيه

12:03 م الأربعاء 16 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بدء تطوير حديقة الأندلس بإدفو بتكلفة 13 مليون جنيه
  • عرض 6 صورة
    بدء تطوير حديقة الأندلس بإدفو بتكلفة 13 مليون جنيه
  • عرض 6 صورة
    بدء تطوير حديقة الأندلس بإدفو بتكلفة 13 مليون جنيه
  • عرض 6 صورة
    بدء تطوير حديقة الأندلس بإدفو بتكلفة 13 مليون جنيه
  • عرض 6 صورة
    بدء تطوير حديقة الأندلس بإدفو بتكلفة 13 مليون جنيه
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أسوان - إيهاب عمران:

قال عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو، إنه المدينة شهدت طفرة في مختلف الأنحاء طبقاً للرؤية المتكاملة وضعت ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وأشار كامل إلى إنهاء مشروع ممشى أهل مصر بطول 2 كم ليصبح متنفساً حيوياً جديداً للأهالى وضيوف المدينة، وذلك بعد الانتهاء من مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية بالممشى ومختلف أنحاء المدينة، وكذا تنفيذ أعمال الرصف مما ساهم فى أن يكون واجهة مشرفة على صفحة نهر النيل.

ولفت إلى أن ذلك يتوازى مع البدء فى مشروع تطوير حديقة الأندلس ضمن خطة وزارة السياحة بمساحة 3500 م2، بتكلفة 13 مليون جنيه، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين خلال 8 أشهر، لتضم مطعم وكافتيريا و5 محلات تجارية ومنطقة ألعاب للأطفال ودورات مياه للرجال والسيدات، فضلاً عن اللاند سكيب والمسطحات الخضراء والممرات، وهو الذى تكامل مع تطوير وتجميل المسار السياحى لمعبد إدفو.

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أسوان إدفو ممشى أهل مصر
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