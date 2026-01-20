بعد تداول البوستر.. حقيقة عرض مسلسل "جعفر العمدة 2 " في رمضان 2026

كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان، ضمن موسم دراما رمضان 2026، على نطاق واسع بين جمهور ومحبي الجزء الأول خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعاد جمهور الفنان محمد رمضان "جعفر العمدة" بوسترا دعائيا تصدره الفنان محمد رمضان والفنان أحمد داش أبطال الجزء الأول بعنوان "جعفر العمدة: الجزء الثاني رمضان 2026" حصريا على dmc.

وكشف مصدر من فريق العمل ان البوستر المتداول تم صنعه بواسطة برنامج الفوتوشوب من قبل أحد محبي الجزء الأول، بعد النجاح الكبير للجزء الأول الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان عام 2023.

ولم يدلي الفنان محمد رمضان بأي تصريحات رسمية عن إنتاج جزء ثان من المسلسل بشكل رسمي، الفترة الحالية، بعد توقف المشروع منذ فترة.

كواليس مسلسل "جعفر العمدة"

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

وشارك ببطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما التلفزيونية هم هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، زينة، أحمد فهيم، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

أعمال ينتظر عرضها محمد رمضان قريبا

ينتظر الفنان محمد رمضان عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

