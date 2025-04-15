إصابة شخص في انهيار جزئي لمنزل ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب شخص في العقد الخامس من العمر، في حادث انهيار جزئي لمنزل بمدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانهيار جدار منزل بشارع السنترال بمدينة ببا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة "محمد.م.ج"، 45 عامًا، بجرح قطعي بالرأس، و كسر بالذراع الأيمن.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.