وفقًا للكود المصري.. 12 صورة ترصد تخطيط كورنيش الإسكندرية لتقليل الحوادث

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بدء أعمال تخطيط طريق الكورنيش وفقًا للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق، في ضوء استعدادات المحافظة لموسم الصيف.

وأوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، أن تخطيط الكورنيش يسهم في تقليل الحوادث من خلال تحديد خطوط مسارات السيارات، وذلك من قبل قسم التخطيط بإدارة مرور الإسكندرية.

وأضاف البيان أنه من المقرر بدء أعمال التخطيط بداية من المحروسة اتجاه فندق 26 يوليو على أن يجري استكمال أعمال التخطيط تباعًا .