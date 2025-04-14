بالصور.. محافظ أسوان يستفسر من المواطنين داخل عربيات السيرفيس عن التعريفة الجديدة

أسوان - إيهاب عمران:

استوقف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عددًا من سيارات السيرفيس (الميكروباص) التي تعمل على خطوط سير أسوان والمدن والمحافظات المجاورة بالطريق الزراعي الشرقي، للاستفسار من الركاب عن التعريفة الجديدة التي تم اعتمادها بعد زيادة أسعار الوقود وصدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بها.

وطالب الدكتور إسماعيل كمال المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات من السائقين في رفع قيمة التعريفة على خطوط السير المختلفة، وذلك على الخط الساخن رقم 114 أو أرقام غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (0972483115 / 0972483116).

وكلف محافظ أسوان المسؤولين بإدارات المرور والمواقف والوحدات المحلية بتكثيف الجولات على مواقف السيرفيس، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، ووضع الملصقات (الاستيكرات) الموضح والمدون بها التعريفة الخاصة بخطوط السير على زجاج السيارات لتعريف المواطنين من الركاب بها بالشكل المطلوب.