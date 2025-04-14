جنايات الزقازيق تعاقب 3 بائعي خردة قتلوا طالبًا جامعيًا بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:



عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، في أولى جلساتها المنعقدة، اليوم الاثنين، 3 متهمين بقتل طالب جامعي لسرقة ما بحوزته بعدما اصطحبوه بزعم توجيهه للطريق الصحيح لشراء أغراضه وطعام العشاء بمدينة الزقازيق.

تعود تفاصيل القضية رقم 26748 لسنة 2024 والمفيدة برقم 7795 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق عندما أحالت النيابة العامة المتهمين الـ 3 محبوسين المدعوين "فارس.ن.م" 17 سنة، محمد.س.ع 24 سنة وجابر.إ.ج 19 سنة يعملون في بيع وجمع الخردة لاتهامهم بقتل الطالب يوسف صابر طعنا بسلاح أبيض، وإصابة المجني عليه مهند جمال إبراهيم بضربه والتعظي عليه ما تسبب في خضوعه للعلاج أكثر من 21 يوما.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن مدة 7 سنوات للمتهم الأول والثالث بينما أصدرت حكما ب3 سنوات للمتهم الثاني.

وقال والد المجني عليه، إن ابنه من أبناء العمرانية بمحافظة الجيزة يعيش رفقة أسرته، وكان يدرس في معهد 5 سنوات ويعمل في إحدى الشركات بجانب دراسته، واعتاد التجول في محافظات مصر سعيا وراء الرزق.

وأضاف أن نجله يوسف في يوم الواقعة التي شهدتها الزقازيق كان قدم للعمل في المدينة وكان في الشارع قاصدا شراء عشاء، إلا أن المتهمين لم يرحموه وتتبعوه وزعموا أنهم يقصدون مساعدته بتوجيهه إلى مقصده خاصة أنه نما إلى علمهم أنه من محافظة الجيزة وغريبا عن محافظة الشرقية.