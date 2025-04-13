بدء مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات بأسوان -صور

أسوان – إيهاب عمران:

أعلن اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، عن بدء الأعمال في مشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 8 كم، بتنفيذ من الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير وتوسعة وتجميل الطرق والشوارع والمداخل الرئيسية والميادين العامة، منها طريق المطار، وطريق الكورنيش الجديد، بالإضافة إلى طرق كيما والسماد وكسر الحجر وفيله / الشلال، والمسلة وشرق البندر ، فضلاً عن الطريق الزراعى الشرقى.

وأشار إلى أنه لن يتم المساس أو الإزالة لأى مبانى سواء خاصة أو حكومية أو مساحات من الأراضى التابعة للقطاع الخاص والأهالي حرصاً من المحافظة على عدم الإضرار لأى مواطن أو مؤسسة أو شركة قائمة فى مسار مشروع التطوير.

وأكد كمال أنه سيتم الإعلان فى مؤتمر صحفى للكشف عن تفاصيل ومحاور المخطط العام لتطوير وتحديث مدينة أسوان ضمن رؤية واضحة ومتكاملة تستهدف إعادة الوجه الحضارى والجمالى لأحد أهم المقاصد السياحية ، ومركز حيوى للأنشطة الثقافية والفنية والاقتصادية والاستثمارية.

وأوضح أنه سيتم التنسيق بين الجهة المنفذة وإدارات المرور والطرق والوحدة المحلية لتحقيق الانسيابية في الحركة المرورية على طريق السادات الحيوى، والذي يشهد كثافة مرورية عالية من مختلف المركبات، كما أنه يعتبر شريان هام للحركة السياحية .