تيجان وأساور.. أطفال كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد يصنعون أشكالا مبهجة من الخوص -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أبدع أطفال وشباب كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، اليوم الأحد، في تصميم أشكال مبهجة ومتميزة من التيجان والصلبان والتصميمات المختلفة المصنوعة من سعف النخيل احتفالا بعيد أحد السعف أو أحد الشعانين - وهو أول أيام أسبوع الآلام.

واشتملت احتفالات الأخوة المسيحيين بكنيسة الأنبا بيشوي صناعة العشرات من أشكال "السعف" المختلفة ذات التركيبات المبهجة مثل: "التاج والأسورة والخواتم وغيرها"، بجانب تصميم ضفائر من السعف تم تشكيل منها صلبان وقلوب ورموز دينية قبطية متنوعة، وذلك بإتقان وإبداع كبير.

وكان أقباط محافظة بورسعيد، أدوا قداس أحد السعف أو "أحد الشعانين" صباح باكر اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحا واستمر لقرابة فترة الظهيرة، وذلك بجميع كنائس محافظة بورسعيد وبحضور الكهنة والشمامسة وشعب الكنائس لا سيما كنيسة الأنبا بيشوي الكائنة بميدان المنشية.