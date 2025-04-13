إعلان

تيجان وأساور.. أطفال كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد يصنعون أشكالا مبهجة من الخوص -صور

11:39 ص الأحد 13 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أطفال كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد
  • عرض 7 صورة
    أطفال كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد
  • عرض 7 صورة
    أطفال كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد
  • عرض 7 صورة
    أطفال كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد
  • عرض 7 صورة
    أطفال كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد
  • عرض 7 صورة
    أطفال كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أبدع أطفال وشباب كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، اليوم الأحد، في تصميم أشكال مبهجة ومتميزة من التيجان والصلبان والتصميمات المختلفة المصنوعة من سعف النخيل احتفالا بعيد أحد السعف أو أحد الشعانين - وهو أول أيام أسبوع الآلام.

واشتملت احتفالات الأخوة المسيحيين بكنيسة الأنبا بيشوي صناعة العشرات من أشكال "السعف" المختلفة ذات التركيبات المبهجة مثل: "التاج والأسورة والخواتم وغيرها"، بجانب تصميم ضفائر من السعف تم تشكيل منها صلبان وقلوب ورموز دينية قبطية متنوعة، وذلك بإتقان وإبداع كبير.

وكان أقباط محافظة بورسعيد، أدوا قداس أحد السعف أو "أحد الشعانين" صباح باكر اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحا واستمر لقرابة فترة الظهيرة، وذلك بجميع كنائس محافظة بورسعيد وبحضور الكهنة والشمامسة وشعب الكنائس لا سيما كنيسة الأنبا بيشوي الكائنة بميدان المنشية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد كنيسة الأنبا بيشوي أحد السعف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم
"هوشعنا" تدوي في الكنائس.. أسرار سعف النخيل ومظاهر احتفال الأقباط بـ "أحد الشعانين" -صور وفيديو