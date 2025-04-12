محافظ أسوان يؤكد استقرار حركة السيرفيس والالتزام بالتعريفة الجديدة -صور

أسوان – إيهاب عمران:

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على استقرار الحالة العامة وانتظام حركة تشغيل سيارات السيرفيس في مختلف المواقف داخل المراكز والمدن بالمحافظة.

وشدد على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها على جميع خطوط السير عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأخير بزيادة أسعار الوقود.

ووجه المحافظ باستمرار التنسيق والتكاتف بين إدارات المرور والمواقف ورؤساء المراكز والمدن، بالإضافة إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للمتابعة الميدانية اللحظية وضمان عدم وجود أي تجاوزات في تطبيق التعريفة الجديدة.

كما أكد على ضرورة إيقاف أي سيارات مخالفة للتأكد من التزامها بالتعريفة المقررة.

وشدد اللواء إسماعيل كمال على أهمية التفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين في حال رصد أي عدم التزام بالتعريفة، مؤكدًا أن التعريفة الجديدة تم اعتمادها بما يتناسب مع مسافة كل خط سير مع مراعاة البعد الاجتماعي لكل من الركاب والسائقين.

كما وجه محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بسرعة استكمال تركيب اللوحات الإرشادية الكبيرة في جميع المواقف، والتي توضح تعريفة الركوب الجديدة لكل خط سير.

وكلف أيضًا بإلزام سائقي سيارات الأجرة بتركيب ملصقات واضحة على سياراتهم تتضمن خط السير، وتعريفة الركوب المقررة، وعدد الركاب المسموح به، وذلك بهدف منع أي محاولات لاستغلال المواطنين.