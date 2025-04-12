إحالة أوراق المتهم بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي بالشرقية للمفتي

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بمجمع محاكم العاشر من رمضان إحالة أوراق المتهم بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي بالعاشر من رمضان لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بتنفيذ حكم الإعدام.

تعود تفاصيل الواقعة لشهر يوليو 2024 عندما أحالت النيابة المتهم محمد.أ 36 عاما بقتل الطفلة جنى محسن 8 سنوات والمقيمة رفقة أسرتها بالعاشر من رمضان لسرقة قرطها الذهب قبل تحرير محضر رقم 1489 لسنة 20240 بتغيب الطفلة والتي عثر على جثتها بجوار إحدى المساكن بمدينة العاشر من رمضان بعد البحث عنها.

وكان المتهم بقتل الطفلة تمت إحالته محبوسا بتهمة قتل الطفلة جنى محسن لسرقة قرطها الذهبي بالعاشر من رمضان وصدر قرار المحكمة بإحالة أوراق القضية لمفتي الجمهورية.