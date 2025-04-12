"بسبب ربع جنيه".. تعديل تعريفة ركوب المواصلات في محافظة القليوبية (مستند)



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم السبت، إجراء تعديلات في عدد من تعريفات ركوب سيارات الأجرة والسرفيس بالخطوط الداخلية والخارجية بدائرة المحافظة، وذلك على خلفية رفع أسعار الوقود أمس.

وقالت المحافظة، في بيان اليوم السبت، تعليقا على تغيير تعريفة الركوب الجديدة، أن التعريفة جرت على آخر تعديل بعد التنسيق مع محافظات الجوار.

يُشار إلى أن التعديل شمل جبر جميع التعريفات التي تتضمن ربع جنيه (25 قرشا)، ورفعها إلى نصف جنيه (50 قرشا)، بعد اعتراض المواطنين بسبب عدم توافر عملة الربع جنيه ما قد يتسبب في مشكلات كثيرة بين الركاب والسائقين.

وكان المحافظ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أصدر أمس الجمعة، القرار رقم (484) لسنة 2025 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة، وذلك على خلفية زيادة أسعار البنزين والسولار الذي أقرته وزارة البترول والثروة المعدنية، بداية من اليوم.

وأفاد المحافظ، بحسب بيان صحفي، أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة، مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين. هذا بالإضافة إلى وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، وعمل بنرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوى للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة (01119992624) واتس آب، والرقم الارضي (0133212461)، مؤكدا على استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.