محافظ المنيا يتابع التزام محطات الوقود ومواقف السيارات بالتسعيرة الجديدة -صور

المنيا-جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، من داخل مركز السيطرة بالديوان العام للمحافظة، منظومة العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة على مستوى مراكز المحافظة التسعة، عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية، للاطمئنان على مدى التزام المحطات بالتسعيرة الجديدة، وضمان تطبيق تعريفة الركوب الجديدة من قبل السائقين.

وأكد المحافظ، استمرار المتابعة اللحظية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لرصد أية شكاوى ترد من المواطنين بشأن منظومة الوقود أو النقل، والتعامل الفوري معها لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو الإضرار بمصالح المواطنين.

وخصصت محافظة المنيا الأرقام التالية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة: 086-2342200 / 086-2320001

ودعا المحافظ المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة الركوب، أو وجود نقص في المواد البترولية، أو أي مشكلات في تقديم الخدمات، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، حرصًا على حماية حقوق المواطنين.