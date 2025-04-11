إعلان

محافظ المنيا يتابع التزام محطات الوقود ومواقف السيارات بالتسعيرة الجديدة -صور

07:28 م الجمعة 11 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محافظ المنيا يتابع التزام محطات الوقود ومواقف السيارات
  • عرض 11 صورة
    محافظ المنيا يتابع التزام محطات الوقود ومواقف السيارات
  • عرض 11 صورة
    محافظ المنيا يتابع التزام محطات الوقود ومواقف السيارات
  • عرض 11 صورة
    محافظ المنيا يتابع التزام محطات الوقود ومواقف السيارات
  • عرض 11 صورة
    محافظ المنيا يتابع التزام محطات الوقود ومواقف السيارات
  • عرض 11 صورة
    محافظ المنيا يتابع التزام محطات الوقود ومواقف السيارات
  • عرض 11 صورة
    محافظ المنيا يتابع التزام محطات الوقود ومواقف السيارات
  • عرض 11 صورة
    محافظ المنيا يتابع التزام محطات الوقود ومواقف السيارات
  • عرض 11 صورة
    محافظ المنيا يتابع التزام محطات الوقود ومواقف السيارات
  • عرض 11 صورة
    محافظ المنيا يتابع التزام محطات الوقود ومواقف السيارات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا-جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، من داخل مركز السيطرة بالديوان العام للمحافظة، منظومة العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة على مستوى مراكز المحافظة التسعة، عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية، للاطمئنان على مدى التزام المحطات بالتسعيرة الجديدة، وضمان تطبيق تعريفة الركوب الجديدة من قبل السائقين.

وأكد المحافظ، استمرار المتابعة اللحظية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لرصد أية شكاوى ترد من المواطنين بشأن منظومة الوقود أو النقل، والتعامل الفوري معها لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو الإضرار بمصالح المواطنين.

وخصصت محافظة المنيا الأرقام التالية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة: 086-2342200 / 086-2320001

ودعا المحافظ المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة الركوب، أو وجود نقص في المواد البترولية، أو أي مشكلات في تقديم الخدمات، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، حرصًا على حماية حقوق المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عماد كدواني محطات الوقود أسعار البنزين المنيا تعريفة المواصلات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"لو السواق زود الأجرة كلم الأرقام دي".. دليلك للإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات في محافظتك
تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. وتعريفة المواصلات الجديدة بجميع المحافظات
ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في جميع المحافظات بعد زيادة أسعار البنزين (محدث)