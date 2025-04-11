بعد تحريك سعر الوقود.. تموين الإسكندرية توجه حملات مكثفة على المخابز ومحطات البنزين - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ تكليف كافة الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية بمواصلة متابعة محطات تموين السيارات على مستوى المحافظة وذلك بعد قرار تحريك أسعار الوقود.



وأضاف وكيل الوزارة في تصريح صحفي؛ اليوم الجمعة؛ أن التكليفات تشمل التفتيش الدوري لضمان انسياب حركة تموين المركبات وتوافر جميع أنواع الوقود، فضلاً عن الإبلاغ الفوري لغرفة العمليات الرئيسية عند حدوث أي توقف غير مبرر أو دون إذن رسمي.

وأكد حرز الله على أهمية الدور الرقابي في الأسواق المحلية، مشدداً على متابعة توافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة. كما أشار إلى ضرورة رصد أي تغيرات غير مبررة في الأسعار والإبلاغ عن أي نقص محتمل في السلع لضمان الاستقرار في الأسواق.

وأكد المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي أنه لا يوجد أي تغيير في أسعار الخبز المدعم؛ الذي يتم صرفه للمواطنين عبر البطاقة التموينية، مؤكدًا التزام الوزارة بمراقبة الوضع بشكل يومي للحفاظ على استقرار الأسعار.

وأوضح أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، قامت الفرق الرقابية بالمديرية بجولات تفتيشية في مختلف مناطق المحافظة لتنفيذ التكليفات الموجهة من وكيل الوزارة، مع إعداد تقارير مكتوبة تُرفع مباشرة إلى غرفة العمليات الرئيسية للتعامل الفوري مع أي مخالفات تُكتشف أثناء التفتيش.

وأشار إلى أن مديرية التموين تعمل باستمرار لضمان تلبية احتياجات الجميع ومكافحة أي تجاوزات قد تؤثر على السوق.

ووجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة، صباح اليوم الجمعة، حملات تفتيش على محطات الوقود بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية وتشكيل غرف عمليات لتلقي أي شكاوى متعلقة بهذا الشأن.

وكانت قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار الوقود بزيادة قيمتها جنيهين اعتبارا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، وذلك على النحو التالى :

بنزين 95 بسعر 19 جنيها للتر، بنزين 92 بسعر 17.25 جنيه للتر، بنزين 80 بسعر 15.75 جنيه للتر، السولار بسعر 15.50 جنيه للتر، الكيروسين بسعر 15.50 جنيه للتر، غاز تموين السيارات 9 جنيها للمتر المكعب، اسطوانة البوتاحاز الحجم الصغير 200 جنيه

اسطوانة البوتاجاز الحجم الكبير 400 جنيه وارتفع المازوت المورد لباقي الصناعات ليصبح سعر طن المازوت 10500 جنيه.