إعلان

بعد تحريك أسعار الوقود.. وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء يقود حملة لجرد محطات الوقود (صور)

11:08 ص الجمعة 11 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وكيل الوزارة يتابع أعمال الجرد
  • عرض 4 صورة
    محطات الوقود
  • عرض 4 صورة
    جرد كميات الوقود
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية التموين بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة رقابية موسعة لمتابعة محطات الوقود عقب قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وقاد المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، لجنة تفتيشية بمدينة الطور لمراجعة الأرصدة والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة.

وأوضح عبد الغني أن لجان التفتيش انطلقت منذ فجر اليوم في مختلف مدن المحافظة، حيث باشرت جرد أرصدة 29 محطة وقود للتأكد من عدم احتفاظها بكميات من الوقود القديم لبيعه بالأسعار الجديدة. كما تم التأكد من إعلان الأسعار المعدلة داخل المحطات، والالتزام الكامل بتطبيقها دون تجاوزات.

وأشار إلى انتظام العمل داخل المحطات مع هدوء نسبي في الإقبال، لافتًا إلى توافر كميات كافية من الوقود بجميع أنواعه، وضخ إمدادات إضافية لضمان الاستقرار. كما تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية لتلقي شكاوى المواطنين وأصحاب المحطات، ومتابعة أي مستجدات على مدار الساعة.

وأكد وكيل وزارة التموين استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة انتظام الخدمة وتطبيق الأسعار الجديدة، ومنع أية ممارسات احتكارية.

وتضمنت الزيادات التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي ما يلي:

بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا/لتر

بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا/لتر

بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا/لتر

السولار والكيروسين: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا/لتر

المازوت للصناعات: من 9,500 إلى 10,500 جنيه/طن

إسطوانة البوتاجاز المنزلية: من 150 إلى 200 جنيه

التجارية: من 300 إلى 400 جنيه

طن الغاز الصب: من 12,000 إلى 16,000 جنيه

الغاز لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيهًا/مليون وحدة حرارية

فيما تم تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات دون تعديل.

تابع كل ما يخص أسعار البنزين وتأثيراتها في تغطية خاصة (اضغط هنا)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الوقود أسعار البنزين المنتجات البترولية وزارة التموين أيمن عبد الغني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. وتعريفة المواصلات الجديدة بجميع المحافظات
ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في جميع المحافظات بعد زيادة أسعار البنزين (محدث)