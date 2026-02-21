بعد 6 أيام على توليه المنصب.. ماذا ينتظر أهالي أسيوط من المحافظ الجديد؟

المنوفية - أحمد الباهي:

شنّت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية حملة مكبرة على المحال التجارية والمكتبات بقرية طملاي التابعة لمركز منوف، لضبط الألعاب النارية المحظورة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات وليد سالم، رئيس مركز ومدينة منوف.

المرور الميداني والتشديد على الالتزام بالحظر

قاد الحملة محروس مبروك، رئيس الوحدة المحلية، حيث تم المرور على عدد من المحال للتأكد من عدم تداول أو تخزين الألعاب النارية، مع التشديد على أصحاب الأنشطة التجارية بالالتزام الكامل بقرار الحظر حفاظًا على سلامة المواطنين.

تكثيف الحملات مع قرب المناسبات

وتأتي الحملة في ضوء قرار محافظ المنوفية بحظر تداول وتخزين واستخدام الألعاب النارية بجميع أنواعها داخل نطاق المحافظة، مع تكليف الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية لضبط المخالفات على أرض الواقع.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار الحملات المفاجئة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب المناسبات، لمنع أي ممارسات تعرض أرواح المواطنين للخطر أو تسبب إزعاج الأهالي، مع مصادرة أي مضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة فورًا.