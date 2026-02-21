إعلان

بالصور- حملة مكبرة لمواجهة الألعاب النارية المحظورة في طملاي بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

12:30 م 21/02/2026 تعديل في 12:30 م
    حملة على بيع الألعاب النارية بطملاي
    تفتيش المحلات والمكتبات بحثًا عن الألعاب النارية
    ضبط ألعاب نارية محظورة في طملاي

المنوفية - أحمد الباهي:

شنّت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية حملة مكبرة على المحال التجارية والمكتبات بقرية طملاي التابعة لمركز منوف، لضبط الألعاب النارية المحظورة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات وليد سالم، رئيس مركز ومدينة منوف.

المرور الميداني والتشديد على الالتزام بالحظر

قاد الحملة محروس مبروك، رئيس الوحدة المحلية، حيث تم المرور على عدد من المحال للتأكد من عدم تداول أو تخزين الألعاب النارية، مع التشديد على أصحاب الأنشطة التجارية بالالتزام الكامل بقرار الحظر حفاظًا على سلامة المواطنين.

تكثيف الحملات مع قرب المناسبات

وتأتي الحملة في ضوء قرار محافظ المنوفية بحظر تداول وتخزين واستخدام الألعاب النارية بجميع أنواعها داخل نطاق المحافظة، مع تكليف الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية لضبط المخالفات على أرض الواقع.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار الحملات المفاجئة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب المناسبات، لمنع أي ممارسات تعرض أرواح المواطنين للخطر أو تسبب إزعاج الأهالي، مع مصادرة أي مضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة فورًا.

