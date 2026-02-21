الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تقدم النائب سامي سليم بطلب إحاطة إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، للمطالبة بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمستشفى أبو صوير المركزي بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار استخدامه للأدوات الرقابية لمتابعة المشروعات الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين.

معاناة الأهالي بسبب نقص الخدمات الطبية

وأكد النائب أن مركز أبو صوير يُعد من أكبر مراكز محافظة الإسماعيلية من حيث الكثافة السكانية، ويخدم عددًا كبيرًا من القرى والتوابع، في وقت يعاني فيه الأهالي من نقص واضح في مستوى الخدمات الطبية، ما يزيد من معاناة المرضى وذويهم، خاصة مع الضغط المتزايد على المنشآت الصحية القريبة.

وأشار النائب إلى أن بُعد المسافة بين مركز أبو صوير والمجمع الطبي بالإسماعيلية يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خصوصًا كبار السن والحالات الطارئة التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل، موضحًا أن تأخر تشغيل المستشفى يحرم آلاف المواطنين من الحصول على خدمة صحية لائقة بالقرب من محل إقامتهم.

مطالب بجدول زمني واضح للتشغيل

وطالب "سليم" بسرعة استكمال الأعمال الإنشائية، مع وضع جدول زمني محدد وواضح للانتهاء من التنفيذ، وتوفير التجهيزات الطبية الحديثة والكوادر البشرية اللازمة تمهيدًا للتشغيل الفعلي.

وشدد النائب على أن حق المواطن في الحصول على خدمة صحية متكاملة وآمنة يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل، مؤكدًا متابعته المستمرة للموقف التنفيذي للمستشفى حتى دخوله الخدمة رسميًا، بما يسهم في تخفيف الضغط عن باقي المنشآت الصحية بالمحافظة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الطبية المقدمة لأهالي أبو صوير والقرى المجاورة.