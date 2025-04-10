البيت الروسي في الإسكندرية يحتفل بالذكرى الـ64 لأول رحلة بشرية إلى الفضاء (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

نظم البيت الروسي في الإسكندرية؛ الخميس احتفالية بمكتبة الإسكندرية بمناسبة مرور 64 عامًا على أول رحلة بشرية إلى الفضاء، والتي نفذها رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين في 12 أبريل 1961، حيث تمكن من الصعود إلى الفضاء الخارجي والدوران حول الأرض.

وعبر القنصل أرسيني ماتشينكو، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، عن فخره بتنظيم هذا الحدث في مكتبة الإسكندرية، مشيرًا إلى الإنجاز التاريخي الذي حققه يوري جاجارين والذي مثل تحولاً كبيرًا في تاريخ البشرية.

وفي كلمته، تناول "ماتشينكو" تفاصيل زيارة جاجارين إلى مصر، حيث استقبله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهنّأه على الإنجاز الذي شكل علامة فارقة. شملت زيارته جولات إلى مواقع أثرية بارزة، من بينها الأهرامات ومقبرة خوخو، فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر وروسيا، مما عزز الروابط الممتدة بين البلدين.

تخللت الفعالية العديد من الأنشطة، تضمنت افتتاح معرضين للصور أحدهما يوثق اللحظات التاريخية المتعلقة بالفضاء، والآخر يعرض لقاءات جمعت جاجارين والرئيس عبد الناصر. كما شملت الفعالية مراسم وضع الزهور على التمثال النصفي لجاجارين داخل القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية.

واختتمت الفعاليات بعرض فيلم عن الفضاء أهدته دولة روسيا إلى مصر خصيصًا لهذه المناسبة، وتم عرضه في القبة السماوية داخل المكتبة.