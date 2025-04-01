رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، برفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية بالمحافظة، لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد وبناء على التقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن التغيرات المناخية المتوقعة.

وأكد محافظ الأقصر على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سرعة التعامل مع تداعيات الطقس غير المستقر، والهواء المحمل بالأتربة حيث تم وقف الملاحة النهرية لمراكب النزهه والفلايك، ضمن إجراءات السلامة، مع اتخاذ الحيطه والحذر على الطرق الصحراوية والداخلية لضعف الرؤية، ومراعاة عدم الجلوس تحت الأشجار واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة وإبلاغ غرفة العمليات بأي طارئ في حينه، مشددًا على تكثيف جهود كافة الأجهزة المعنية للحفاظ على حركة المرور وانسيابية الطرق.

وقال محسن الشامي، مدير الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، إن محافظ الأقصر وجّه بأهمية المتابعة المستمرة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب غرف العمليات بالمديريات التي تعمل على مدار الساعة لرصد أي مستجدات والتعامل الفوري معها.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة اللحظية لحالة الطقس لضمان الجاهزية التامة لمواجهة أي تغيرات مفاجئة، مع استمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، بما في ذلك شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المرور والحماية المدنية وشركة الكهرباء، لضمان سرعة التدخل وحل أي مشكلات قد تنتج عن التقلبات الجوية.

وأكد أن المحافظة تتابع عن كثب التحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، مع استمرار التواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والتقليل من الآثار السلبية لسوء الأحوال الجوية.