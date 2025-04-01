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رحلة من جنوب سيناء لكفر الشيخ.. مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالسويس

01:38 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

السيارة المهشمة ولوحاتها المعدنية

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السويس- حسام الدين أحمد:

لقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الثلاثاء، على طريق جنيفة الممتد من محافظة السويس إلى شمال شرق القاهرة، ونقل إسعاف السويس المصابين إلى مجمع السويس الطبي و المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وكان مرفق إسعاف السويس، تلقى بلاغا من قائدي السيارات على طريق جنيفة يفيد بالحادث، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس 10 سيارة لموقع الحادث.

وأفادت المعاينة أن سيارة ميكروباص تحمل لوحات رقم" ل و أ 1234 "محملة بركاب قادمة من جنوب سيناء ومتجهة إلى محافظة كفر الشيخ، ووقع الحادث بعد كوبري محور 30 يونيو بمسافة 5 كيلو على طريق جنيفة إتجاه القاهرة.

وقال مصدر مسؤول بمجمع السويس الطبي، إن قسم الطوارئ استقبل 10 مصابين تراوحت اصابتهم بين كسور أغلب الإصابات من الدرجة الثانية و الثالثة و كدمات، وسحجات، بينما توفي قائد السيارة.

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