مقتل مزارع وإصابة اثنين في مشاجرة بسبب "كولدير" مياه بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مزارع مصرعه وأصيب اثنان آخران بطلقات نارية في مشاجرة دامية نشبت بين طرفين بقرية طهطا شمالي محافظة سوهاج، بسبب أولوية ملء المياه من "كولدير" مياه.

وتلقت مديرية أمن سوهاج، إخطاراً يفيد بوقوع إطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بدائرة مركز شرطة طهطا، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكون من ثلاثة أشخاص، هم: جابر م ع م (30 عامًا) مزارع، ونجلي عمومته عبد الله ع ع ع (30 عامًا) مزارع، وسيد ح س س م (15 عامًا) طالب، وطرف ثان مكون من سيد ع ا ف (50 عامًا) مزارع.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل جابر م ع م، إثر إصابته بطلق ناري في الصدر، وإصابة عبد الله ع ع ع بطلق ناري في الساق اليسرى، وسيد ح س س م بطلق ناري في الفخذ.

وجرى نقل جثة المتوفى إلى مستشفى طهطا العام، ونقل المصابين إلى مستشفيي طهطا العام وسوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، وضبطت بحوزة الطرف الثاني السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

وبسؤال الطرف الأول، اتهم الطرف الثاني بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة نارية من السلاح المضبوط بحوزته، ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني والثالث، وذلك بسبب أولوية ملء المياه من "كولدير" مياه.

وبمواجهة الطرف الثاني، أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.