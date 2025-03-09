انقلاب سيارة على طريق "الإسماعيلية - السويس"

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب شاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية - السويس، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت إدارة مرور الإسماعيلية بلاغًا بانقلاب سيارة على الطريق، وعلى الفور، تم توجيه سيارة إسعاف إلى الموقع، حيث نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقًا للمصادر الطبية، تبين أن المصاب يُدعى أحمد غريب، ويقيم في شارع رضا بمحافظة الإسماعيلية، وقد تعرض لإصابات متفرقة نتيجة الحادث. ونُقل إلى مستشفى فايد المركزي، حيث يُجري الأطباء الفحوصات اللازمة لتقييم حالته الصحية.

وأظهرت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة مرور الإسماعيلية أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي في وقوع الحادث، إذ فقد قائد السيارة السيطرة عليها، ما أدى إلى انقلابها.

وعلى الفور، تحرك رجال المرور لرفع آثار الحادث وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، بعدما تأثرت مؤقتًا. كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

من جانبه، أفاد مصدر طبي بمستشفى فايد المركزي أن المصاب وصل في حالة متوسطة، حيث يعاني من كسور وكدمات متفرقة، لكنه في وضع مستقر.