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وفاة شاب متأثرًا بإصابته في حادث نفق البيشة بالمنوفية

09:27 م السبت 08 مارس 2025

مؤمن قنديل

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المنوفية- أحمد الباهي:

لفظ الشاب "مؤمن قنديل"، البالغ من العمر 18 عامًا، أنفاسه الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات محافظة المنوفية، وذلك بعد أيام من تعرضه لإصابات خطيرة في حادث تصادم مروع وقع بنفق البيشة.

وكان "قنديل" أصيب بإصابات بالغة أثناء استقلاله دراجة نارية اصطدمت بمركبة "توك توك" داخل نفق البيشة بمركز أشمون، مساء الجمعة الماضي، مما أدى إلى مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين، أحدهما "قنديل".

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق فور سماعهم خبر وفاة الشاب، حيث كان يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق حميدة بين أقرانه وأصدقائه.

وتستعد أسرة "قنديل" لإنهاء إجراءات تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن والأسى بين أهالي القرية.

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مؤمن قنديل وفاة شاب حادث تصادم حادث دراجة نارية نفق البيشة
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