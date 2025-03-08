بمشاركة 42 فريقا.. انطلاق الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، فعاليات الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم للشباب، للمرحلة السنية من 18 حتى 35 عامًا، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن 42 فريق يشارك في فعاليات الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم للشباب، وانطلقت الفعاليات بمركز التنمية الشبابية بمدينة سانت كاترين بدوري " كأس المرحوم اللواء طلعت العناني"، وفي مدينة دهب بمركز شباب العصلة.

وأوضح أنه من المقرر أن يجري تصعيد الفريق الفائز على المركز الأول على مستوى المحافظة إلى التصفيات النهائية للدورة الرمضانية بمحافظة القاهرة خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك .

وأشار إلى أنه يجري إطلاق هذه الدورات في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام الشباب والنشئ لممارسة مختلف الأنشطة، وذلك في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وجعل الرياضة أسلوب حياة.







