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إحباط محاولة بيع كمية من الدقيق المدعم في السوق السوداء ببورسعيد

11:49 ص السبت 08 مارس 2025

إدارة تموين

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، وكيل المديرية والقائم بأعمال المدير العام، محاولة أحد المخابز التموينية التصرف في دقيق بلدي مُدعم لبيعه بالسوق السوداء.

تمكن رجال الرقابة بإدارة تموين غرب من ضبط أحد المخابز التموينية أثناء تصرفه فى ربع طن دقيق بلدي مُدعم، وحُرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الدقيق أثناء خروجه من المخبز بغرض التربح من فارق السعر دون وجه حق وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

كما استطاع أيضا رجال الرقابة بإدارة تموين غرب من ضبط أحد المحال التجارية الخاصة بقطع غيار السيارات بدائرة حي الزهور، يقوم ببيع "طنابير" سيارات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على "الطنابير" المضبوطة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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