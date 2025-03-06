أمطار بوادي الطرفة والسباعية وسيول ضعيفة بأودية فيران وميعر بجنوب سيناء (فيديو وصور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت محافظة جنوب سيناء مساء اليوم تقلبات جوية مفاجئة، خاصة بمدينة سانت كاترين والأودية التابعة لها، وأسفرت عن سقوط أمطار بمنطقة النبي صالح، والسباعية، ووادي الطرفة، إلى جانب سيل ضعيف بمنطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، وسيل آخر بوادي ميعر التابع لمدينة طور سيناء.

وقال محمد جبلي، من مدينة سانت كاترين، إن الغيوم والسحب غطت سماء المدينة، أعقبها تساقط أمطار متوسطة على مناطق السباعية والنبي صالح، وأيضًا وادي الطرفة، مؤكدًا أن المدينة نفسها لم تشهد أي تساقط للأمطار.

وأوضح "جبلي" أن مواطني مدينة سانت كاترين ينتظرون تساقط المطر، كونه مصدر خير ورخاء لنمو النباتات الطبيعية، كما يسهم في ملء الخزان الجوفي. وأكد أنه على الرغم من الصقيع الذي تشهده المدينة منذ بداية الموسم الشتوي، إلا أن هذا العام يعد جافًا لقلة تساقط الأمطار والثلوج، التي هطلت مرة واحدة فقط.

من جانبه، قال المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام إدارة المياه الجوفية بالمحافظة، إن السيل الذي حدث بمنطقة وادي فيران ناتج عن تجمعات مياه الأمطار، مؤكدًا أنه كان ضعيفًا وسار في مجراه الطبيعي، حيث تجمعت المياه عند السدود الصناعية دون أن تصل إلى البحيرات.

وأوضح مدير إدارة المياه الجوفية أن مدينة طور سيناء تعرضت لسيل ضعيف بوادي ميعر، بعد أن تجمعت مياه الأمطار أمام السد، مشيرًا إلى أنه جارٍ متابعة أماكن إحداثيات السيول في مختلف المدن للوقوف على تداعيات التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حالة الطوارئ في جميع مدن المحافظة نتيجة التغيرات الجوية المفاجئة، التي تعرضت لها بعض المناطق، مع تساقط أمطار خفيفة بمدينة سانت كاترين، وسيل ضعيف جدًا نتيجة سقوط أمطار غزيرة بمنطقة أبو حجاب التابعة لمدينة طور سيناء.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن الأجواء ما زالت مستقرة على مستوى جميع المدن، حيث يسود طقس معتدل نهارًا، رغم أن السماء غائمة جزئيًا، مع نشاط للرياح تجاوزت سرعتها 35 كيلومترًا في الساعة، محملة برمال خفيفة.

وأوضح المركز أن مدينة سانت كاترين تعرضت لأمطار خفيفة استمرت أقل من 10 دقائق، ولم تسفر عن أي تجمعات مياه، مؤكدًا أن السيل الذي حدث بمنطقة أبو حجاب سار في مجراه الطبيعي، وحتى الآن لم يتم رصد أي خسائر.

وأكد أن جميع الطرق الدولية والساحلية تعمل بشكل طبيعي، ولم ترد أي إخطارات تفيد بإغلاق أي من الموانئ البحرية، رغم ارتفاع الأمواج، الذي تراوح بين 1.75 و2.25 متر، نتيجة لنشاط الرياح. كما أشار إلى أن الأنشطة السياحية تسير بشكل طبيعي، سواء البحرية أو رحلات السفاري، حيث يستمتع السائحون ببرامجهم السياحية والأجواء الدافئة على الشواطئ.

وأضاف أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن للتأكد من تطهير مخرات السيول، وجاهزية البحيرات والسدود الصناعية لاستقبال كميات كبيرة من مياه الأمطار أو السيول، إضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات الثقيلة للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.