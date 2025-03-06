كلماتها الأخيرة تشعل فيسبوك.. الموت يسرق "شيماء" من فرحتها بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

"مش قادرة أحدد أنا بموت ولا الأكل كابس على نفسي".. كانت هذه الكلمات الأخيرة لشيماء السيد أبو ضيف معلمة اللغة العربية بمدرسة النهضة الإسلامية الخلوتية بجرجا جنوبي محافظة سوهاج، قبل وفاتها بساعات قليلة، والتي كتبتها على صفحتها في فيسبوك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المنشور الذي كتبته الراحلة على حسابها الشخصي بـ "فيس بوك" على نطاق واسع، ليلقى آلاف المشاركات والتعليقات.

وقال والدها الحاج السيد أبو ضيف: إن ابنته لفظت أنفاسها الأخيرة، فجر أمس الأربعاء، داخل أحد المستشفيات الخاص بمدينة جرجا، متأثرة بإصابتها التي نُقلت على إثرها للمستشفى، مضيفًا أنها مخطوبة منذ حوالي عام، وكان مقرر أن يكون زفافها في شهر يونيو المقبل.

وأوضح والدها أن الأسرة في حالة صدمة من الموت المفاجئ لابنته "شيماء"، مشيرًا إلى أنها كانت صوامة قوامة ومحافظة على قراءة القرآن الكريم.