محافظ الدقهلية يتفقد دكرنس: مدارس نظيفة ومخابز ملتزمة وأسواق تحت الرقابة -صور

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جولة تفقدية مفاجئة بمدينة دكرنس، شملت المرور على عدد من الشوارع والميادين الرئيسية للاطمئنان على سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية، وعلى رأسها خدمات النظافة والتموين والتعليم.

وأشاد المحافظ بالمستوى الجيد الذي لمسه في منظومة النظافة داخل المدينة، مثمنًا جهود العاملين في هذا القطاع، ووجه الشكر للمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس ومسؤولي النظافة بالمدينة، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على المظهر الحضاري لدكرنس واستمرار الجهود لتمتد لكافة الوحدات القروية لتحقيق رضا المواطنين.

كما وجه المحافظ بضرورة الاستمرار في أعمال النظافة بشكل دوري والتخلص من أي تجمعات للقمامة حفاظًا على الصحة العامة.

وزار المحافظ خلال جولته أحد المخابز بالمدينة، حصته 38 شيكارة، حيث تفقد عملية إنتاج الخبز والتأكد من التزام المخابز بالمواصفات والجودة المطلوبة.

وأشاد بمستوى الخبز المقدم للمواطنين، ووجه الشكر لصاحب المخبز، إبراهيم السيد محمد ابراهيم ووجه لمكافأته، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة لضمان توفير رغيف خبز جيد للمواطنين، كما وجه الشكر لجميع العاملين بالمخبز على التزامهم بالمعايير المطلوبة.

وخلال جولته، قام المحافظ بزيارة إحدى المدارس الابتدائية"مدرسة المرسي سيف الدين الابتدائية" بدكرنس لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث تفقد الفصول الدراسية وأشاد بمستوى النظافة والانضباط داخل المدرسة، ووجه الشكر للإدارة التعليمية والعاملين على جهودهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وخلال الزيارة، أجرى المحافظ حوارًا وديًا مع بعض التلاميذ، وطرح عليهم أسئلة حول تاريخ محافظة الدقهلية، حيث أعرب عن سعادته بإجابة أحد الطلاب إجابة نموذجية، ووجه الشكر لإدارة المدرسة ووجه بمكافأة التلميذ تقديرًا لاجتهاده وحفظه لمعلومات عن تاريخ محافظته، مؤكدًا أن التاريخ جزء أساسي من تكوين الشخصية الوطنية.

كما تفقد المحافظ منافذ بيع السلع مؤكدا علي ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة عبر الشاشات الإلكترونية بالمنافذ الي جانب جودة المعروض من السلع.

ووجه المحافظ خلال جولته، جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والتنفيذيين، بضرورة الاستمرار في متابعة الخدمات ميدانيًا والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، تحقيقًا لمبدأ الفعالية والفورية الذي يستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

وأكد المحافظ في ختام جولته، أن محافظة الدقهلية تسعى دائمًا إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأن الجهود مستمرة لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المراكز والمدن وان جولاته الميدانية مستمرة بجميع أنحاء المحافظة.