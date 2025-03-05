ضبط 1140 "صاروخ" ألعاب نارية داخل محل في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث التموين في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من الألعاب النارية "صواريخ" أثناء عرضها للبيع بأحد محال البقالة بمدينة دسوق.

كانت معلومات وردت إلى المقدم أحمد بسيوني سالم، رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، بقيام تاجر مواد غذائية وبقالة في مدينة دسوق بعرض الألعاب النارية المعروفة بصواريخ رمضان للبيع بالمخالفة للقانون.

توجهت حملة ضمت محمود السرو، مفتش مباحث التموين في كفر الشيخ، إلى محل البقالة المتحرى عنه، وتمكنت الحملة من ضبط 1140 قطعة ألعاب نارية كانت معدة للبيع داخل محل البقالة.

جرى التحفظ على المضبوطات بمعرفة رجال مباحث التموين تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حرر بذلك المحضر رقم 2589 لسنة 2025 جنح قسم شرطة بندر دسوق، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.