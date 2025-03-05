محافظ أسوان يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا: تعاون مثمر لخدمة المجتمع

أسوان – إيهاب عمران:

استقبل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون المشترك والرؤية المستقبلية للنهوض بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع الأسوانى.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال الدور الحيوي والهادف الذى تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى مجال البحث العلمى باعتبارها الشريك الأساسى لأجهزة المحافظة لتحقيق التنمية المنشودة على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية،

مشيدًا بالمساندة الواضحة من الأكاديمية لمختلف مجالات وقطاعات العمل العام، فضلاً عن حرص الأكاديمية لتأهيل أبنائنا الطلاب وفقًا لسوق العمل مما يساهم فى خلق أجيال مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية، والآخذ بقاطرة التنمية التى تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أفضل المستويات العلمية والحياتية لمواكبة التطور العلمى والتكنولوجى فى الدول المتقدمة.

ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار شكره لمحافظ أسوان لدعمه لجهود الأكاديمية ورؤيتها المتكاملة، موضحاً أن فرع الأكاديمية بأسوان جاهز لمواصلة تقديم الاستشارات الهندسية والعلمية النموذجية لأى مشروعات تنموية وخدمية تقام على أرض المحافظة.