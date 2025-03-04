مشاجرة بسبب 50 قرشًا في أتوبيس نقل عام بالإسكندرية.. وإيقاف الكمسري 10 أيام| فيديو وصور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لمشاجرة بين كمسري وعدد من الركاب داخل أحد أتوبيسات النقل العام غربي الإسكندرية، بسبب "باقي سعر التذكرة".

وأظهرت مقاطع الفيديو التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر فيسبوك مشاجرة وصراخ بين الركاب وكمسرى أتوبيس تابع للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح مواطنون أن الواقعة حدثت أمس بسبب تعدي الكمسري على راكبة لمجرد أنها طالبته بباقي قيمة التذكرة البالغ 50 قرشًا، من إجمالي المبلغ الذي يقدر بـ 14.5 جنيهًا.

وبحسب الراكب مصور تعدى الكمسري على الراكبة بألفاظ وسباب، وحاول الاستعانة بأشخاص بعد تصدي باقي الركاب له، منوهًا أنه أعد شكوى بالواقعة لعدة جهات رسمية.

وأرفق المواطنون صورة التذكرة وعدم حصولهم على باقي قيمة التذكرة، مطالبين محافظة الإسكندرية ومجلس الوزراء وهيئة النقل العام بالتحقيق في الواقعة، متسائلين أين رقابة هيئة النقل العام؟ وأين المفتشين؟.

وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية- رفض ذكر اسمه- في تصريح لـ "مصراوي" أنه فحص مقاطع الفيديو المتداولة للوقوف على حقيقة وتفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى إيقاف الكمسري عن العمل 10 أيام وإحالته للتحقيق.